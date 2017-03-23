「兩國論」是髒字眼？ 時力和橘委互嗆
2017-03-23 11:16
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日續審「兩岸協議監督條例草案」，親民黨及時代力量在程序發言為「兩國論」互嗆，時力立委徐永明怒批，竟然把兩國論當「髒字眼」，講我國到底哪裡有問題，「難道我們不是中華民國」。親民黨反嗆，不要亂扣帽子，時代力量應道歉。
親民黨立委陳怡潔發言時說，親民黨不希望重大法案成為藍綠惡鬥工具，非常清楚兩黨把此當成鬥爭，大綠、小綠在唱雙簧，陸委會主委光坐在那邊，難道真認為兩岸沒協議可談了，主委張小月選擇自暴自棄。
陳怡潔質疑，為何法案送進內政委員會，過那麼久民進黨都不說，時代力量昨日有人過來，今天也沒看見時力立委過來，到底在演哪一齣戲，若不撤回「兩國論」版，乾脆都不要審。
隨後發言的徐永明強調，時代力量立場與昨天一致，趕快進行實質審查，公民團體到黨團希望能促成聯席審查，外交部長李大維認為不需要那是他的立場，立法院要有自己專業立場。
徐永明批評，監督條例難道不需要納入外交、經濟委員會，「我竟然聽見兩國論是髒字眼」，政黨要對中國政治表態，台灣選票在哪裡，時力版本是講「我國」，講我國哪裡有問題，「難道我們不是中華民國」，不要對中國輸誠。
陳怡潔二輪發言回嗆，時代力量聽到沒人才跑過來，不用特意在那講愛台灣，沒有一個委員說「兩國論」是髒字眼，做人要實在不要軟土深掘，兩國論本來就不是髒字眼，政黨不需要亂扣帽子。
陳怡潔也說，昨日林昶佐說昧於現實，但監督條例不能變成殭屍條例，也不是提了來委員會翻桌，時代力量應該出來道歉。
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