廣傳年金不公義 國民黨控行政院製造對立
國民黨文傳會副主委洪孟楷今日上午召開記者會提出一份行政院新聞傳播處發函給國防部、教育部、勞動部與人事行政總處，要求加強宣傳「不公義年金，一定要改」政策溝通電子單張文宣的公文，藉此證明行政院加工仇恨，廣傳不公義年金，製造對立。（資料照，記者林良昇攝）
〔記者施曉光／台北報導〕民進黨政府推動年金改革，被國民黨及退休軍公教團體質疑污名化、仇視鬥爭軍公教，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日上午召開記者會提出一份行政院新聞傳播處發函給國防部、教育部、勞動部與人事行政總處，要求加強宣傳「不公義年金，一定要改」政策溝通電子單張文宣的公文，藉此證明行政院加工仇恨，廣傳不公義年金，製造對立。
洪孟楷質疑，329將有警、消人員抗議，現在行政院製造污名化宣傳，就是想要打擊抗議的訴求，削弱抗議的力道，抹黑這些要出來抗議的人是「不公不義」，而且行政院最可惡的是，其中有4個部會特別加強宣傳，獨立出來發函要求宣傳，與過往例行性廣告通知最大的不同之處，就在這4個部會恰好就是年金改革的4大團體軍、公、教、勞主管機關，如此針對性的污名化宣傳，更可以看出民進黨政府根本不是想解決問題，只是想操弄世代對立，現職人員與退休人員的矛盾。
國民黨文傳會副主委唐德明表示，如果說現行年金會導致國家財政困難，大家還可以接受，也沒有人反對改革，但若說現行年金不公義，就絕對是別有居心，這種刻意挑起對立與仇恨的政府，與法西斯政府有何不同？
洪孟楷表示，行政院帶頭做斗大標語「不公義年金，一定要改」的文宣，完全沒有內容，只有仇恨式的標語，現在終於狐狸尾巴露出來，以往只有綠委說年金是不公不義，現在行政院也直接定義，把過去政府承諾為國家服務的公務員待遇定調為「不公義」，這種2分法抹黑過去公務員的作為，就是民進黨政府蠻幹的證明，「這個政府根本混帳！」
他表示，行政院廣傳這個正式廣告，並以公文形式要求所有部會、地方政府、機關等廣為張貼宣傳，是帶頭製造對立，有公務員實在看不下去，打開電腦看到這個標語，覺得刺眼，質疑如果連政府都污名化過去曾付出奉獻的公務員，那麼這個國家還能怎麼被相信？
洪孟楷並指出，如果在網路上搜尋一下，無相關業務的地方政府或經濟部微型創業、客委會，甚至是單純的學校，現在全都張貼這個「不公義年金」宣傳，他要問行政院長林全，年金就是不公義嗎？總統府年金改革召集人、副總統陳建仁曾說，如果有人覺得年金改革被污名化，就願意致歉，如今帶頭污名化的就是行政院。
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