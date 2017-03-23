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賴神報喜：輕軌、南鐵北延案可望獲核定

2017-03-23  10:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市府極力爭取的鐵路地下化北延，以及被稱為輕軌的先進運輸系統綠、藍線等計畫，可望由行政院核定，儘速推動，市長賴清德早上參加友善職場安全高階主管論壇時先一步宣布喜訊，他感謝中央的支持，也向產業界信心喊話「台南是值得投資的城市」。

一例一休的問題引發爭論，嘉南藥理大學與台南市政府勞工局聯合舉辦論壇，邀產官學界透過座談、交流，希望提出實質的建議，讓職場環境更好。

賴清德應邀開幕致詞，他表示，任內招商了上千投資案，創造逾8萬個工作機會，為提升職場、生活環境，讓民眾都能安居樂業，市政府全力推動各項基礎建設，也規劃了下階段重大發展的願景，目前陸續展現成果。

賴清德提到了市政府治水的努力，減少工業區廠商，以及河川沿岸住戶等在颱風、豪雨時可能遭受的災情，他也強調交通建設的推動，現場宣布南鐵地下化延伸，還有先進運輸系統等計畫，將獲行政院核定。

賴清德說，將獲行政院核定的有3案，包括鐵路地下化北延至永康，新市至善化為高架化的計畫，以及先進運輸系統府城橫貫線的綠線與中華環線的藍線第1期，對台南的發展是大利多。

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  • 南鐵地下化延伸、先進運輸系統等計畫將獲行政院核定，賴清德宣布喜訊。（記者吳俊鋒攝）

    南鐵地下化延伸、先進運輸系統等計畫將獲行政院核定，賴清德宣布喜訊。（記者吳俊鋒攝）

  • 市政府與嘉藥合辦友善職場安全高階主管論壇，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    市政府與嘉藥合辦友善職場安全高階主管論壇，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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