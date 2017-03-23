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駁打假球 姚文智駁：民進黨拒絕九二共識 就是最好的監督

2017-03-23  10:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日續審「兩岸協議監督條例草案」，朝野立委在程序發言延續昨日砲火，國民黨立委反對交付聯席審查，更批民進黨「打假球」，民進黨立委姚文智發言回嗆，「民進黨拒絕九二共識，就是最好的監督！」

姚文智指出，自己昨天都沒有發言，因為知道這其實一場秀，這會期開始希望內政委員會可以改變過去劍拔弩張，除了政治攻防外，政務也是推動，國民黨不要認為排了此案就是國民黨的。

姚文智強調，下週他也可以排案處理兩岸協議監督條例，國民黨一昧親中，國民黨是領了一中通行證，從馬英九時代就沒有穿褲子，「民進黨拒絕九二共識，就是最好的監督」，希望該案不要繼續在意識形態中爭執。

國民黨立委王育敏則說，第九屆新國會開始，立法院長蘇嘉全說要回到委員會中心主義，可請蘇院長來當公道伯，不能什麼事情都靠表決來剝奪召委，民進黨不要鴨霸，必須尊重召委職權。

王育敏表示，若要交付聯席審查，必須白紙黑字寫下來不要杯葛，交付院會後也要重回內政委員會主審，如果民進黨不敢寫就是在打假球。

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  • 立委姚文智。（資料照，者簡榮豐攝）

    立委姚文智。（資料照，者簡榮豐攝）

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