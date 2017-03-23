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前AIT首席武官：台灣軍隊很強 防禦能力優秀！

前AIT武官羅瑞華（右）觀察台灣軍隊，強調台灣軍隊很強，防禦能力高。（記者劉慶侯翻攝）

2017-03-23  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸軍力失衡一直是台灣民眾擔心的問題，而台灣推動國艦國造等軍武自製來因應，先前也曾傳出美國川普政府可能宣佈新一波對台軍售清單，前美國在台協會（AIT）聯絡事務組組長、陸軍上校羅瑞華（Randy Hulme Lawrence）觀察台灣軍隊，強調台灣軍隊很強，防禦能力高。

根據《中央社》報導，羅瑞華曾經負責台美軍售連繫工作，認為台灣民眾不需太過擔心，因為台灣軍隊其實是非常好，同時擁有非常好的防禦能力以及優秀的軍隊領導者。羅瑞華提到，美軍和國軍的戰略不同，美軍屬於軍力投射配置，主要以攻擊為導向，台灣的情勢則較為簡單，應該多專注於防禦性思維策略，台灣需要的是有效防禦，添購過多的攻擊性強力武器反而是浪費。羅瑞華認為「不對稱作戰」戰術十分重要，因為台灣軍事預算有限，所以要用很小的資源，獲得更大的效果。

至於先前傳出的共諜案是否會影響軍售案？羅瑞華表示，美國對間諜案十分敏感，因為美國害怕這些機密被其他國家竊取，所以也是軍售的決定考量之一，依過去經驗來看應該不會影響到軍售案，不過一切仍要由白宮決定。

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