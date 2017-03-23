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吳敦義：馬英九不應該表態支持誰

圖為前總統馬英九18日出席前副總統吳敦義參選國民黨主席團結誓師大會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-03-23  08:55

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前為國民黨主席參選人吳敦義誓師大會活動站台，被外界解讀挺吳，吳敦義今日上午接受廣播節目專訪時卻表示，以馬英九的高度，不應該表態支持誰，而且他也不認為馬英九支持他。

吳敦義透露，2016大選時，儘管有人勸他參選，並建議他與馬英九切割，但他認為，要不是當初馬英九擔任黨主席時邀他擔任國民黨秘書長，不可能為黨做出許多重大貢獻，擔任行政院長時期的政績也是如此，因此他不能在當時的情況下來競選總統，「切割、不切割都令我難為。」

吳敦義進一步透露，他告訴當時的國民黨主席朱立倫，不必再來看他，他絕對不會競選總統，並建議朱立倫找出一對搭檔，一位可以承襲馬英九路線，另一位完全與馬英九路線不同，讓外界解讀，互相拉台、解讀，只是後來跑出來一位「女士」，後續又發生一些事...。

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