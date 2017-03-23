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市長連任之路受挑戰？ 傳出「他」將挑戰涂醒哲

涂醒哲連任之路恐怕有變數。（資料照）

2017-03-23  08:54

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲連任之路恐怕有變數！外傳陳明文子弟兵、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志動作頻頻，似乎想挑戰2018年嘉義市長選舉，加上涂醒哲在民調中被評為滿意度最低縣市首長，也傳出很可能被「換將」。

《風傳媒》報導，徐文志在今年春節四處高掛個人拜年看板，動作相當明顯，他也多次被媒體點名有意挑戰黨內的涂醒哲。

涂醒哲在嘉義市執政表現不亮眼，林全內閣也啟動延宕20多年的鐵路高架化計畫，列為前瞻基礎建設計畫急救火，想藉此拉抬涂醒哲的政績，但涂醒哲可能被換將的說法仍未消失。

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相關關鍵字： 2018選舉 嘉義市長 徐文志 涂醒哲
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