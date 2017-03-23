蔡政府首次 太平島月底進行夜間實彈射擊

有媒體報導指出，太平島官兵將從本月29日至31日進行射擊訓練，時間從早上8點到晚上9點，是蔡英文政府內任首次執行全島的夜間射擊。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-03-23 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在南海建築人工島礁，造成東南亞各國緊張。有媒體報導指出，為讓南沙太平島的官兵提升夜戰能力，軍方將從本月29日至31日進行太平島年度射擊訓練，時間從早上8點到晚上9點，是蔡英文政府內任首次執行全島的夜間射擊。

據《蘋果日報》報導，為讓駐守在太平島的官兵熟悉戰訓本務，將從本月29日至31日，時間從早上8點到晚上9點，進行太平島年度射擊訓練，實彈射擊項目包括81公釐迫擊砲、40榴彈槍、Ｔ-75機槍、20機砲、40公釐防空砲等火砲。

報導也提到，海巡署強調，這次射擊全依年度訓練計劃執行，島上實施的防衛火砲及武器實彈射擊，射擊地點大多相同，多是由島區周邊陣地往環島海域射擊。