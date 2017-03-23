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曾自認能選上北市長 葛永光接救國團主任

2017-03-23  08:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光，去年9月宣布有意角逐2018年台北市長選舉。據媒體報導，葛永光日前接任中國青年救國團主任。

《聯合報》報導，2月28日救國團召開指導委員會議，選出台北富邦銀行公益慈善基金會董事長白秀雄擔任救國團召集人，白秀雄則提名葛永光擔任主任。

去年葛永光表示有意投入中國國民黨內的台北市長初選，而日前他宣布將在329青年節時正式宣布參選，並自認只要能取得國民黨參選權，就能擊敗現任市長柯文哲。

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  • 葛永光日前接任中國青年救國團主任。（資料照，記者劉信德攝）

    葛永光日前接任中國青年救國團主任。（資料照，記者劉信德攝）

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