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沒搭到 8800億建設列車 李進勇、陳光復向小英告狀

2017-03-23  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今將通過「前瞻基礎建設特別條例草案」及預算草案，被列入建設計劃的縣市長開心，但沒搭到車的縣市長則很怨，據報導，雲林縣長李進勇、澎湖縣長陳光復，都在民進黨中常會上，向小英主席抱怨。

綜合媒體報導，在昨天舉行的民進黨中常會上，李進勇就向主持會議的小英主持抱怨，雲林有不少廢棄農田，可以裝太陽能板種電，卻沒被列入，而鄰居嘉義市、彰化縣都想把鐵路高架化，雲林也想，但太窮了，沒有配合款可以支應；還想把縣內現存糖鐵（台糖鐵道，五分車）發展觀光項目。

隨後，澎湖縣長陳光復除重申希望澎湖發展醫療示範區，強調希望澎湖能有國際級醫療團對進駐。

行政院副院林錫耀當場坦承，前瞻計劃時間有點倉促，縣市長的意見都會參考，而且「此次沒被列入的項目，可在一般預算及城鄉計畫中列入」。

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  • 兼民進黨主席蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

    兼民進黨主席蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 雲林縣長李進勇。（資料照，記者廖淑玲攝）

    雲林縣長李進勇。（資料照，記者廖淑玲攝）

  • 湖縣長陳光復（右）。（資料照，記者劉信德攝）

    湖縣長陳光復（右）。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 太陽能 李進勇 種電 綠能 醫療特區 陳光復
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