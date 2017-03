台北美國商會今(22日)舉辦一年一度的謝年飯,新任會長章錦華(右) 當著總統蔡英文(中)的面,大酸一例一休。(記者羅倩宜攝)

2017-03-22 20:42

〔記者羅倩宜/台北報導〕台北美國商會今(22日)舉辦一年一度的謝年飯,新任會長章錦華(Albert Chang) 當著總統蔡英文的面,大酸一例一休,開場致詞時就表示:「今晩全場(700多個人)都算加班!每個人都要填加班單。」

總統蔡英文出席美國商會謝年飯,於晩間7點進場。率先上台的美國商會會長章錦華(Albert Chang)在正式致詞時先説,今年的謝年飯,是歷史性的一刻,因出席的會員人數突破700人,創下50年的新高紀錄。

他話鋒一轉,大酸一例一休:「各位美商會員,我知道你們今天來,都會影響公司獲利,我自己也有好多疑問(針對勞基法)。在這裡要先聲明,我們現在已過正常工時(因已是晩餐時間),現場每一位都要填加班單!(I know you took a hit on your P&L to be here. And I’ve gotten so many questions. So let me just state for the record. Yes, we are officially now after-hours. And yes, everyone needs to fill out their overtime forms.)」

蔡英文不干示弱,隨後上台致詞前,也先脫稿演出,向在場美商介紹出席的幾位內閣部長,然後轉頭對章錦華説:「勞動部長沒來,是不是沒收到你的邀請函?」