年改、前瞻計畫 柯建銘：總質詢後一併處理

2017-03-22 19:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團總召柯建銘表示，考試院預計明天召開最後一次全院委員會，將討論外界關注的18%法案。柯建銘說，若順利處理完畢、於下周四考試院院會通過後送進行政院，公務員相關的年改法案最快4月初就會送進立法院，其他還有前瞻計畫條例、促進轉型正義條例等法案，屆時就是立法院「開始有趣的時候」。

立法院對行政院長林全的總質詢預計3月28日結束。民進黨團總召柯建銘今表示，「前瞻基礎建設特別條例草案」是最急的，待行政院長總質詢結束後，黨團將優先處理特別條例草案、接著才能進行相關預算編列；至於外界關注的年金改革草案，柯建銘說，預計四月初會送進立法院，可以預期屆時立法院將展開一番混戰。

民進黨團書記長李俊俋也表示，促進轉型正義條例與監委名單同意權等法案「只要在這會期完成即可」，黨團將優先審理年金改革相關法案。