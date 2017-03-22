| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

年改、前瞻計畫 柯建銘：總質詢後一併處理

2017-03-22  19:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團總召柯建銘表示，考試院預計明天召開最後一次全院委員會，將討論外界關注的18%法案。柯建銘說，若順利處理完畢、於下周四考試院院會通過後送進行政院，公務員相關的年改法案最快4月初就會送進立法院，其他還有前瞻計畫條例、促進轉型正義條例等法案，屆時就是立法院「開始有趣的時候」。

立法院對行政院長林全的總質詢預計3月28日結束。民進黨團總召柯建銘今表示，「前瞻基礎建設特別條例草案」是最急的，待行政院長總質詢結束後，黨團將優先處理特別條例草案、接著才能進行相關預算編列；至於外界關注的年金改革草案，柯建銘說，預計四月初會送進立法院，可以預期屆時立法院將展開一番混戰。

民進黨團書記長李俊俋也表示，促進轉型正義條例與監委名單同意權等法案「只要在這會期完成即可」，黨團將優先審理年金改革相關法案。

廣告
  • 民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨團總召柯建銘。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 促進轉型正義條例 前瞻計畫 年改 柯建銘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：年改、前瞻計畫 柯建銘：總質詢後一併處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.