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林全一怒為「前瞻」 郁慕明竟這樣酸...

2017-03-22  19:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委許淑華昨質疑「基礎前瞻建設計畫」不但獨漏南投縣，還有「拿前朝計畫做假帳」之嫌，行政院長林全不禁怒回「不必要分誰是誰的，都是國家建設」；對此，新黨黨主席郁慕明大酸林全「這時心裡又有了『國家』」，「國民黨運黃金到台灣，不是建設國家嗎？」

行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，國民黨立委馬文君及許淑華昨昨對此質詢。許怒批「不要拿前朝計劃做假帳」，讓林全不禁動氣回批「不必要分誰是誰的，都是國家建設，該做就來做！」雙方激烈駁火，最後還是由立法院長蘇嘉全出面打圓場，方使雙方休戰。

對此，郁慕明在臉書貼文指「請教院長，你有什麼好怒的？」質疑林全說都是國家建設，「建設不要分誰的」，這時候心裡又有了「國家」，並列舉指出「過去國民黨運黃金到台灣」、「婦聯會、救國團在風雨年代穩定軍心、訓練人才」不是建設國家嗎。

郁慕明指出，過去軍公教享微薄待遇，成就台灣經濟奇蹟，「今天追殺他們退休俸合理嗎？」並暗諷「是誰」為了選舉、鬥爭，把國民黨打成外來政權、不當黨產，過去喊「國民黨不倒，台灣不會倒（應作為「好」）」，現在又抄前人計畫，收割前人成果。

郁慕明痛批，台灣有多少蚊子館，一個核四工程停停建建損失多少錢，要拚建設、壯大國家，他們都支持，但若老用清算伎倆惡整對手，標準就該一致，大家把帳算清楚，「誰欠國家的多？」他們以大局為重、國家為先，但總要個是非公道，國家才能不再內耗。

新黨發言人王炳忠，則是在臉書分享郁慕明的貼文，暗諷「怒啥x？（保持風度請大家暗念在心裡）」，對郁的言論表達贊同。

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  • 新黨黨主席郁慕明諷刺行政院長林全，這時心裡又有了「國家」。（資料照，記者陳志曲攝）

    新黨黨主席郁慕明諷刺行政院長林全，這時心裡又有了「國家」。（資料照，記者陳志曲攝）

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