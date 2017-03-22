爭取高捷黃線入前瞻 高雄綠委們有志一同

高雄市民進黨籍立委紛紛表態，爭取高捷黃線納入前瞻。圖為高捷搭載五月天歌迷場景。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-03-22 18:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取高雄捷運黃線納入前瞻計畫，高雄市民進黨籍立委有志一同﹗

立委劉世芳今偕同李昆澤、邱志偉、許智傑及賴瑞隆等委員，呼籲行政院聽見高雄心聲，明日討論「前瞻基礎建設計劃」軌道運輸時，務必支持高捷黃線地下化重軌系統，建構完整高雄大眾運輸路網，實現高雄市民企盼。

立委管碧玲則表示，捷運黃線應有更宏大的規劃，建議連結到旗津，她認為新草衙可再延伸一站，比照北捷板南線穿越淡水河、內湖線穿越基隆河模式，穿越高雄內港到旗津中洲仔設中洲站，中洲站並可共構規劃海洋休閒園區，對近乎離島的旗津來說，高捷黃線可望扮演翻轉與升級樞紐點。

立委趙天麟認為可先規劃黃線公車，以捷運發車頻率密集規劃，導引市民先習慣未來黃線捷運路網，等捷運黃線完工後、就可順利轉移運量，讓黃線投資效益發揮到最大。

立委陳其邁提醒應搭配五個在地優化，捷運智能、產學在地、都市生活、高雄經濟、市民幸福，同時應整合高鐵、台鐵、現有高捷紅橘線、輕軌等軌道路網。

立委林岱樺也表態強力支持，認為黃線可讓大高雄公共運輸路網更完備。