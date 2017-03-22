「酸民說」遭灌爆臉書 邱議瑩：已成網路霸凌

2017-03-22 18:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕客家委員會主委李永得日前無故遭警方盤查身分，妻子民進黨立委邱議瑩出面聲援李永得後，臉書卻遭網友灌爆、罵聲不斷。邱議瑩今受訪時表示，每個人都可以對公共事務表達自己看法意見，但若變成網路霸凌公共性就會消失不見，呼籲民眾應回歸理性討論。

李永得日前著休閒服飾卻遭員警盤查身分，李因而批評台北市成警察國家；邱議瑩事發後也在臉書貼文，強調警察做法「蠻瞎的」，還諷刺網友「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」，引發大批網友留言灌爆邱臉書。

邱議瑩下午在立法院受訪時表示，不希望看到現在這個狀態，呼籲民眾應回歸理性正常，不要浪費太多社會資源，且臉書是自己個人的園地，請大家尊重她、她也會尊重大家的發言。