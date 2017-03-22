中廣音樂、寶島網頻率 最快4月初停播
2017-03-22 17:29
〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，3月16日已接獲最高行政法院通知，先前停播中廣音樂、寶島網行政處分確認成立，等收到正式裁定書後，將依法廢止中廣音樂、寶島網執照，當公文送達中廣後，該公司即不得再使用該頻率，官員私下透露，最快四月初，中廣就會收到公文，即不得再播。
NCC於105年12月5日做成行政處分，將中國廣播公司音樂網與寶島網頻率，指配給原住民族委員會、客家委員會，中廣公司日前提出停止執行，遭最高行政法院駁回確定。
NCC發言人翁柏宗指出，根據流程，NCC收到正式裁定書後，需先廢止中廣公司廣播執照內所載的音樂網、寶島網頻率，及撤銷17張地區播送電台的執照，再以正式公文通知中廣公司，公文送達後中廣公司即不得再使用該頻率。
翁柏宗表示，其中客家台預計5月中旬試播，6月中旬開播，所以應該在4月就會先做器材測試，所以中廣音樂網與寶島網停播後，兩頻道可能會出現無訊號的空窗期。
翁柏宗指出，鑒於原、客兩台開台在即，為保障客、原兩台使用電波之權益，NCC希望中廣公司能夠配合收回頻率並主動關閉電台。若中廣公司持續播音，即視為地下電台，NCC將依電信法第58條之規定，交由電信警察大隊依法聲請檢察官核發搜索票，移送法辦。
翁柏宗指出，依照電信法第58條第2項規定，違反第48條第1項規定，未經核准擅自使用或變更無線電頻率者，處拘役60天或科或併科新台幣20萬元以下罰金；第3項規定，犯前項之罪，因而致干擾無線電波之合法使用者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六十萬元以下罰金。
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