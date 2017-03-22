與台生互動冷 馬驚呼：台灣同學到哪去了？

2017-03-22 17:48

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今下午到大學演講，受到中生熱烈歡迎，馬英九也發現大多是中生提問，十分希望找台灣學生提問，還高聲詢問「我們台灣同學到哪去了？」不過，最後仍只有2名台灣學生提問，明顯與台生互動冷。

馬英九今下午到東吳大學嚴家淦法學講座演講「東海的國際法問題」，談釣魚台相關議題，強調在他任內與日本簽訂台日漁業協議，是有史以來最重要的發展，讓台灣漁民可以在面積有兩個台灣大的海域捕魚不受干擾，把台、日過去六十年來有爭議的地方化解掉了，各國都很肯定。

馬英九認為，釣魚台在歷史上、地理上都是台灣的屬島，和台灣的歸屬一致，「你不能不要」，馬也在回答學生提問時解釋，釣魚台目前是在日本統治中，但是包含沖繩在內，都是美國歸還給日本的「行政權」，美國也是這立場，釣魚台主權不在日本。

有中生提問，台日漁業協議在中國輿論也有很多人不支持，馬英九坦言，中共當局對台日漁業協議是不高興的，因為他們希望由他們來簽，馬也提到，中共跟日本建交時，要求日本廢止中華民國跟日本簽的中日和約，「這點讓我非常不能接受」，因為唯一一個用條約的方式廢止馬關條約的就是中日和約。

馬英九也在回應中生時表示，台灣人在馬關條約割讓後，抗日戰爭打得很慘烈，比中國大陸還要早，現在中共說要把八年對日抗戰延至九一八事變，改成十四年抗戰，但「台灣死那麼多人為什麼不算呢？」、「大陸不是常說台灣是他們的一部分嗎？」

有趣的是，馬英九發現提問的學生都是中生，鼓勵台生提問，還問「我們台灣同學到哪去了？」但也沒有獲得很大回響，最後在近10個學生提問中，仍僅有2個台灣學生提問。