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台海危機護台 美前國防部長裴利訪台

2017-03-22  17:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國防部長裴利博士（Dr. William J. Perry）今率團訪台，將拜會政府官員，就台美關係交換意見，並於外交學院發表專題演講。

外交部今發布新聞稿表示，裴利今率團應邀來訪，將自今天起在台停留4天，一行人包括美國約翰霍普金斯大學高等國際研究院（SAIS）中國研究計畫主任藍普頓（Dr. David M. Lampton）、史丹福大學國際研究所研究員馮稼時（Dr. Thomas Fingar）、美中關係全國委員會副會長白莉娟（Jan Berris）、史丹福大學預防性防禦計畫行政主任高登（Deborah Gordon）等人。

裴利將拜會相關政府官員，就台美關係交換意見，另也將於週5於外交學院以「我在核戰邊緣的旅程」為題，發表演講。外交部表示，對裴利博士一行來訪表達誠摯歡迎。

裴利在美國前總統柯林頓政府擔任國防部長，任內發生台海危機，派遣2個航空母艦群來台海周邊巡弋，外交部表示裴利維繫台海安全功不可沒，是重要的友台人士。裴利現為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」（Preventive Defense Project）主持人。

裴利預計將在演講中分享他於美國政府任職期間，如何在第一線應對核武威脅、形塑限制核武策略，並回顧他應對古巴飛彈危機，以及在柯林頓政府時期主導裁減核武等重要歷程。

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  • 美前國防部長裴利（取自裴利計劃官網）

    美前國防部長裴利（取自裴利計劃官網）

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