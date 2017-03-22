中市調整里鄰區域 藍議員質疑選舉考量

國民黨議員顏莉敏質疑里鄰調整有選舉考量。（記者張菁雅攝）

2017-03-22 16:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市有15個里因戶數超過4000戶，必須調整里數，將因此增加18個里。民政局長蔡世寅今天在市議會對此進行專案報告，國民黨議員質疑此舉有選舉考量，建議暫緩實施；但民進黨議員認為有更多里長服務市民，這是好事。

蔡世寅表示，台中市的里界自91年後即無調整，審計部台中市審計處104年總決算審核報告指出，台中市各里人口差異懸殊，里長業務勞逸不均，建議市府研擬里調整方案。而截至105年6月30日止，全市8區15里達4000戶以上，符合「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」第3條規定，將增加18里。

包括北屯區新增景賢里、軍福里，西屯區新增國安里、市政里，南屯區新增豐安里、文學里，南區新增樹興里，大里區新增瑞和里、北湖里，豐原區新增新陽里、福陽里，烏日區新增美德里、璟德里，潭子區新增新寶里、新福里、新陽里、勝利里、甘水里。

國民黨議員顏莉敏質疑，新的里調整案將在里長選舉前4個月實施，並由市府派員擔任代理里長，此舉可能會影響選舉，這恐怕就是市府選前量身訂做的「官派里長」，其中充滿政治盤算。議員朱暖英、陳政顯、黃馨慧、沈佑蓮也說，戶數多的里要調整，戶數少的里也應合併，但市府卻不做，讓外界認為是針對特定的里進行調整。

民進黨議員張耀中指出，民政局調查有9個里長反對調整，比例超過一半，他認為貿然調整里鄰區域只會讓地方民意紛亂，建議市府訂定日出條款，不要趕著在明年選舉前實施。

議員陳世凱則表示，增加里長來服務市民，市民不太可能反對服務更好、更完整，建議研考會提出民調數據。議員范淞育、邱素貞認為，里鄰區域是好的政策，可提升為民服務效能，市府應該堅持到底。

蔡世寅指出，「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定須於選前4個月實施，由區公所派員代理里長，則是依照「地方制度法」規定，沒有任何選舉考量。另外，戶數100戶以下的里才需合併，目前台中市無符合條件的里。