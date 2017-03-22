林全：如果官員高興股市上萬點 反而是怪現象
2017-03-22 16:23
〔記者蘇永耀／台北報導〕台股今天跌49.83點，收在 9922.66點，台股未能上攻萬點，行政院長林全今日中午與媒體高層餐敘時則平常心看待，強調還是要從台灣經濟基本體質的改善做起，他並認為提升經濟動能最重要就是產業與政府對於未來發展方向有共識，如果股市上萬點，官員都高興的話，那就是個怪現象。
談到政府如何協助企業發展，林全明確指出，必須要對台灣就業與經濟發展有幫助。
林全並提到最近出席蔡英文總統與企業界座談時，一位企業人士提到某外國政府歡迎其前去投資，並給予租稅減免，還表示願意讓雙方國家人才相互交流與受訓，這位企業人士進一步詢問政府可以提供什麼樣的幫忙？
林全說，他當時即回答，只要對台灣就業與經濟有幫助，就算要政府半夜來做，他也願意。他相信這已經給在座企業界傳達明確的訊息，如果不是對台灣有利，就只能祝福。他今天並強調，政府應讓企業知道政府要發展的方向，不能當爛好人。
接任閣揆已10個月的林全，為全力拚經濟以提振台灣景氣，將在明日的行政院院會後親自召開記者會，說明總預算8800億元的「前瞻基礎建設計劃」特別條例與特別預算案，計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，預計將創造4到5萬個工作機會，盼立法院能在本會期完成審查，今年8月就可以開始執行。
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