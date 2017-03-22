南韓總統補選 蔡英文：民進黨組團觀選
2017-03-22 16:27
〔記者蘇芳禾／台北報導〕南韓總統朴槿惠10日遭彈劾下台，南韓將於5月9日舉行第19屆總統補選。民進黨今天召開中執會，邀請國際事務部主任羅致政以「東北亞情勢分析」為題進行專案報告。發言人楊家俍會後轉述總統兼任民進黨主席蔡英文的話表示，韓國的補選，將會是在整個東北亞情勢裡面的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，做到政黨外交，並作為政府外交助力的功能。
羅致政報告時表示，觀選團初步規劃黨部和立法部門兩大塊，由黨來主導，安排到南韓觀選，並進行國會政黨智庫交流，提升台韓關係，把第一手觀察資料帶回國內，給行政立法黨務部門做為未來分析、規畫未來台韓關係、因應未來東北亞發展的資訊。
羅致政也針對南韓這次補選和未來可能選舉結果進行報告，他認為總體來看充滿機會，也有挑戰，這是一個變動很快的東北亞局勢，台灣應該積極掌握每次變化帶來的機會和挑戰。
楊家俍轉述，蔡英文聽完報告後指出，東北亞區域關係發展和台灣安全情勢息息相關，東北亞情勢在這段時間最近有很多變數，在變動調整階段，這個階段不能忽視在東北亞任何情勢變動，南韓總統補選可能牽動東北亞外交和安全情勢轉變，基於韓國補選會是東北亞情勢裡的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，和韓國政黨人士智庫專家深入交流，探究台韓雙方關係未來發展可能性，做到政黨外交，並且作為政府外交助力功能。
蔡英文說，將要來到的韓國選舉是個很好的觀察，南韓在東北亞情勢氛圍下，如何進行總統大選？他們關心的議題、候選人和選民對這些議題看法和討論等，都很值得觀察，希望民進黨組團去觀察交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 中批台灣外交「沒前途」李大維回嗆：大家走著看
- 台海危機護台 美前國防部長裴利訪台
- 高市6議員公開問政資訊 邀市民監督
- 國民黨反對外交聯席審監督條例 林昶佐嗆：昧於現實
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 曾任金馬獎評審 影評人偷皮包判刑 高院：尤應自愛
- 仲琦2016每股獲利1.98元 創10年新高
- 搶先全日本 東京櫻花初綻
- 石棹天氣晴 萬蝶飛過
- 盧凱彤玩人體衝浪 背部失守
- 外埔三環路施工 中市議員聯合會勘
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 玉女出軌變慾女 《花芯》揉胸色誘陷深淵
- 「我完全問心無愧」 翁啟惠聲明全文
- 違反勞基法罰110萬 蝶戀花職災未補償將另罰
- 世越號沉沒近3年 今日可望浮出水面
- 台股上萬點？期貨商：沒心情開香檳
- 一例一休沒影響 南投軍功橋提前完工
- 賞蜀葵花、吃爆米香 腦麻青年溫韾農遊
- 亞太國際教育協會 首度在高雄開會開展
- 愛子公主增肥救命 臉頰長肉畢業
- 批IMF悍將 進駐川普團隊
- 322水資源日 北水處教節水3秘訣
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 房價若下修15% 近半民眾考慮購屋
- 自由廣場》台灣音樂史料何去何從
- 台大郭明良案 官方調查最快月底出爐
- 隆詩結婚周年甜蜜蜜 吳奇隆再忙都會下廚寵妻
- 街頭藝人當違建包租公 房客被燒死判他入獄
- 廣原學童開畫展 作品印上邀請函
- 邁阿密網賽》盧一哥男單獨秀 辛然配再拚后
- 考試7次才當上警犬 成為明星的牠卻不敵病魔
- 雙鐵集集一日遊 高鐵票價加160元玩一天
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成
- 贈送翁啟惠150萬技術股 張念慈：玩笑話被當真
- 拍賣欠稅大戶土地 雲林縣庫進帳2.7億
- 經典賽》棒協交出組訓賽 林昶佐批體育署「非常偷懶」
- 終結連5升 新台幣收30.503元
- 延長PK戰克荷蘭 波多黎各晉決賽
- 蘭陽46歲勇警被車衝撞 滾地1圈槍擊毒犯…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南韓總統補選 蔡英文：民進黨組團觀選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分