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南韓總統補選 蔡英文：民進黨組團觀選

2017-03-22  16:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕南韓總統朴槿惠10日遭彈劾下台，南韓將於5月9日舉行第19屆總統補選。民進黨今天召開中執會，邀請國際事務部主任羅致政以「東北亞情勢分析」為題進行專案報告。發言人楊家俍會後轉述總統兼任民進黨主席蔡英文的話表示，韓國的補選，將會是在整個東北亞情勢裡面的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，做到政黨外交，並作為政府外交助力的功能。

羅致政報告時表示，觀選團初步規劃黨部和立法部門兩大塊，由黨來主導，安排到南韓觀選，並進行國會政黨智庫交流，提升台韓關係，把第一手觀察資料帶回國內，給行政立法黨務部門做為未來分析、規畫未來台韓關係、因應未來東北亞發展的資訊。

羅致政也針對南韓這次補選和未來可能選舉結果進行報告，他認為總體來看充滿機會，也有挑戰，這是一個變動很快的東北亞局勢，台灣應該積極掌握每次變化帶來的機會和挑戰。

楊家俍轉述，蔡英文聽完報告後指出，東北亞區域關係發展和台灣安全情勢息息相關，東北亞情勢在這段時間最近有很多變數，在變動調整階段，這個階段不能忽視在東北亞任何情勢變動，南韓總統補選可能牽動東北亞外交和安全情勢轉變，基於韓國補選會是東北亞情勢裡的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，和韓國政黨人士智庫專家深入交流，探究台韓雙方關係未來發展可能性，做到政黨外交，並且作為政府外交助力功能。

蔡英文說，將要來到的韓國選舉是個很好的觀察，南韓在東北亞情勢氛圍下，如何進行總統大選？他們關心的議題、候選人和選民對這些議題看法和討論等，都很值得觀察，希望民進黨組團去觀察交流。

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  • 南韓總統朴槿惠10日遭彈劾下台，南韓將於5月9日舉行第19屆總統補選。 民進黨主席蔡英文表示，韓國的補選會是在整個東北亞情勢裡面的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選。（資料照，記者劉信德攝）

    南韓總統朴槿惠10日遭彈劾下台，南韓將於5月9日舉行第19屆總統補選。 民進黨主席蔡英文表示，韓國的補選會是在整個東北亞情勢裡面的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選。（資料照，記者劉信德攝）

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