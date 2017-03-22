WHA不樂觀 府喊話：台灣不能成為全球防疫的缺口

我方仍未收到WHA邀請函，總統府發言人黃重諺喊話，這不僅攸關全體國人的健康權益，更是全球防疫體系中不可或缺的一環。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-22 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於今年5月登場，惟目前仍無邀請函的消息，對此總統府發言人黃重諺下午向國際喊話，台灣對於世衛組織之參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環。

綜合媒體報導，由於目前遲遲未收到WHA的邀請函，總統府發言人黃重諺指出，有關我國在各項國際組織上的參與工作，目前正由各相關部門依照既有規劃積極進行中；黃重諺喊話，台灣對於世衛組織之參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環，並強調：「多年來我國對國際醫療與防疫的貢獻應繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任」。

外交部長李大維受訪時，對目前仍未收到WHA邀請函一事發表16字箴言：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」，有藍委詢問，若WHA邀請函加註「一中原則」，我方也會接受？李大維則直言：「政府難以接受」。