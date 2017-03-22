| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄明日停水 部分地區達23小時、影響逾5千戶
 首頁 > 政治

WHA不樂觀 府喊話：台灣不能成為全球防疫的缺口

我方仍未收到WHA邀請函，總統府發言人黃重諺喊話，這不僅攸關全體國人的健康權益，更是全球防疫體系中不可或缺的一環。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-22  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於今年5月登場，惟目前仍無邀請函的消息，對此總統府發言人黃重諺下午向國際喊話，台灣對於世衛組織之參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環。

綜合媒體報導，由於目前遲遲未收到WHA的邀請函，總統府發言人黃重諺指出，有關我國在各項國際組織上的參與工作，目前正由各相關部門依照既有規劃積極進行中；黃重諺喊話，台灣對於世衛組織之參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環，並強調：「多年來我國對國際醫療與防疫的貢獻應繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任」。

外交部長李大維受訪時，對目前仍未收到WHA邀請函一事發表16字箴言：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」，有藍委詢問，若WHA邀請函加註「一中原則」，我方也會接受？李大維則直言：「政府難以接受」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 李大維 黃重諺
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：WHA不樂觀 府喊話：台灣不能成為全球防疫的缺口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.