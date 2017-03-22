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吳敦義再訪花 大打「交通牌」

吳敦義今在國民黨花蓮奇萊聯盟安排下，與350名資深黨員餐敘，會中吳細數建設戰績。（記者王峻祺攝）

2017-03-22  15:39

［記者王峻祺／花蓮報導］前副總統、國民黨主席參選人吳敦義，3月初才剛與花蓮青年軍座談，不到20天，今早又到花蓮拜會資深黨員尋求支持，還大打「交通牌」，強調想要完成環島高鐵及公路夢想！會中更吸引高齡92歲老黨員發言力挺，看好吳選上黨主席後，再朝下屆總統大位邁進。

吳敦義今在國民黨花蓮奇萊聯盟安排下，與350名資深黨員餐敘，會中吳細數建設戰績，更透露「交通願景」，盼有機會能完成環島高鐵及高速公路，並表示「國道6號」是在他擔任立委時促成，「蘇花改」則於閣揆任內核定，即便國道6號現階段開闢技術暫時無法突破，未來也不會輕言放棄。

他說，國道6號最早是在他任職南投縣長時開始規劃，一路延伸至埔里，還預計貫通合歡山、中央山脈至花蓮，但因交通部會勘時，發現途經地熱才終止，但現今世界最長的隧道貫穿，就是阿爾卑斯山的57公里，台灣只要克服微測技術及地熱問題，穿越中央山脈的54公里，就能讓花蓮與西部平原接上線。

會中有不少黨員高喊「凍蒜！」場面相當熱絡，其中一名高齡92歲的李姓老黨言還起身發言，力挺國民黨「本土派」，更看好吳選上黨主席後朝下屆總統大位邁進，並舉薦郝龍斌是最好的行政院長人選，引起現場黨員會心一笑。

據國民黨內部估算，花蓮縣目前約有26000多名黨員，雖不是黨主席選舉的大票倉，也是參選人兵家必爭之地，國民黨主席洪秀柱明日也有意走訪花蓮，除與花蓮市長魏嘉賢會面，也將安排和婦女團體進行座談。

前副總統、國民黨主席參選人吳敦義，今早到花蓮拜會資深黨員尋求支持，還大打「交通牌」，強調想要完成環島高鐵及公路夢想。（記者王峻祺攝）

高齡92歲老黨員發言力挺，看好吳選上黨主席後，再朝下屆總統大位邁進。 （記者王峻祺攝）

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