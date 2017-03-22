藍拒聯審監督條例 徐永明：怕觸怒北京心態顯露無疑...

2017-03-22 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今排審「兩岸協議監督條例」，時代力量要求應與經濟、外交國防等委員會進行聯席審查，但國民黨認為，兩岸事務是內政事務，將外交國防委員會強力排除在外。對此，時力立委徐永明今於臉書撰文，嘲諷「國民黨怕觸怒北京上國的心態，今日再次顯露無疑」。

徐永明於文中提到，對於時力「聯席審查」的提議，國民黨卻認為，「兩岸事務就是內政事務，強力排除外交國防委員會」。讓他忍不住質疑，「國民黨在怕什麼？」他揣測，「難道台灣國會基於完備、嚴謹立法的需要，要求讓經濟、外交委員會參與審查，國民黨卻因為怕觸怒北京而拒絕，豈不是笑死人？」直指「國民黨『怕觸怒北京上國』的心態今日再次顯露無疑」。

徐永明也說，法案雖是要監督兩案的協議往來，「但更重要的是，此法案要以台灣為主體立場進行立法」，他呼籲國民黨，「不應自甘墮落、自我矮化主權，兩岸關係不是內政關係，簽署協議就會涉及外交事務，不應再恐中、媚中到如此沒格調，甚至配合北京干涉國會自主」。