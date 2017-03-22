| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄明日停水 部分地區達23小時、影響逾5千戶
 首頁 > 政治

藍拒聯審監督條例 徐永明：怕觸怒北京心態顯露無疑...

2017-03-22  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今排審「兩岸協議監督條例」，時代力量要求應與經濟、外交國防等委員會進行聯席審查，但國民黨認為，兩岸事務是內政事務，將外交國防委員會強力排除在外。對此，時力立委徐永明今於臉書撰文，嘲諷「國民黨怕觸怒北京上國的心態，今日再次顯露無疑」。

徐永明於文中提到，對於時力「聯席審查」的提議，國民黨卻認為，「兩岸事務就是內政事務，強力排除外交國防委員會」。讓他忍不住質疑，「國民黨在怕什麼？」他揣測，「難道台灣國會基於完備、嚴謹立法的需要，要求讓經濟、外交委員會參與審查，國民黨卻因為怕觸怒北京而拒絕，豈不是笑死人？」直指「國民黨『怕觸怒北京上國』的心態今日再次顯露無疑」。

徐永明也說，法案雖是要監督兩案的協議往來，「但更重要的是，此法案要以台灣為主體立場進行立法」，他呼籲國民黨，「不應自甘墮落、自我矮化主權，兩岸關係不是內政關係，簽署協議就會涉及外交事務，不應再恐中、媚中到如此沒格調，甚至配合北京干涉國會自主」。

廣告
  • 立院今排審「兩岸協議監督條例」，但國民黨不願進行聯席審查，讓時力立委徐永明忍不住開砲。（記者林正堃攝）

    立院今排審「兩岸協議監督條例」，但國民黨不願進行聯席審查，讓時力立委徐永明忍不住開砲。（記者林正堃攝）

  • 針對國民黨不願進行「聯席審查」，徐永明今於臉書撰文，直指「國民黨『怕觸怒北京上國』的心態今日再次顯露無疑」。（圖擷取自徐永明臉書粉專）

    針對國民黨不願進行「聯席審查」，徐永明今於臉書撰文，直指「國民黨『怕觸怒北京上國』的心態今日再次顯露無疑」。（圖擷取自徐永明臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸協議監督條例 國民黨 徐永明 時帶力量
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：藍拒聯審監督條例 徐永明：怕觸怒北京心態顯露無疑...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.