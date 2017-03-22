搭329房市檔期 高鐵彰化站放寬4成土地開發
2017-03-22 14:57
〔記者張聰秋／彰化報導〕沒有賣不掉的土地？彰化縣政府今天宣佈，為了銷售高鐵彰化站特定區的可建築土地，將放寬開發特定專區的建蔽率和容積率，住宅區從建蔽率40%提高到50%，容積率從100%提高到140%，調幅最大的是商業區，建蔽率60%不變，容積率則從200%提高到280%。
縣府搭國內329青年節房地產促銷檔期，將分別在3月29日和4月20日上午10時於縣府1樓視聽簡報室開標，這回釋出土地為田中鎮高鐵段859地號等共58筆37.5公頃，包括住宅區36筆、10.65公頃，旅館區3筆4.33公頃，第一種產業服務專用區3筆1.99公頃，第2種產業服務專用區10筆16.46公頃，轉運專用區6筆4.09公頃，面積從住宅區80多坪到旅館區2.61公頃不等，產專土地每坪約12萬5000元，住宅區從每坪8萬元起跳。
高鐵彰化站特定區坐落於田中鎮及社頭鄉，全區面積約204公頃，區內除高鐵車站專區外，另有住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區及高達39%、約80公頃的公共設施。特定區可標售土地仍多，去年6次招標，4次流標，最後2次各賣1筆土地，這次，不調整標售標售但大幅調高建蔽率和容積率，並釋出中央建設利多。
地政處長劉坤松表示，中央擬把氣象教育中心設置在高鐵彰化站特定區，如此一來，高鐵特定區同時朝住商混合區和文教、住宅和產業專區等多元專區發展，接下來2次開標希望由氣象教育中心的規劃，吸引更多工商企業進駐。
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