司改會議》死刑存廢議題臨時動議闖關失敗 決議不討論
2017-03-22 14:37
〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第3組分組會議今討論「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」、「法官、檢察官的多元晉用及監督」議題，共有以下決議，包括檢察官要估算環保犯罪不法利得、放寬教授、助理教授轉任法官、法律人從事「兼職法官」、「定期法官」以審理刑案，司法官學習擴充至政府機關、社福團體等，不限於法院內。
司改委員律師陳重言於會中提臨時動議，提議增加死刑存廢及司法程序討論，但只獲5名委員支持，9票反對，決議不討論。
分組會議召集人瞿海源會後表示，委員孫一信、林達、楊永年及陳重言組專案小組，提出完整改革方案「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，包含環境專股檢察官、吹哨者法案等，均已決議通過。
關於法官多元晉用部分，瞿海源表示，委員決議通過放寬教授、助理教授轉任法官，法律人得出任「兼任法官」、「定期法官」審理刑案；司法官實習地點，除了法院之外，應可擴充至政府機關、社福團體等；至於檢察官及法官監督方面，會中已請司法院、法務部及民間司改會報告評鑑制度，將於下次會議再討論。
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