柯市府擬動用二備金降稅 張金鶚：政治考量

2017-03-22 14:18

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府日前透露要把「單一且自住」房屋稅往下降，甚至傳出考慮動用第二預備金補助，達到降稅效果。政大地政系教授張金鶚今天接受廣播電台訪問時直指，二備金的功能是緊急用，今年颱風季都還沒到，就想用動用二備金兩億元做補助，不僅是要規避議會監督，更是有政治考量

張金鶚說，台北市房屋稅的持有成本本來就過低，而房屋稅的目的就是提供做公共建設財源，如果大家都要降稅，地方建設就沒錢。他認為，若台北市要針對「單一且自住」房屋降稅，那麼就必須把自住定義得非常嚴謹，同時把非自住稅率提高，否則效果不大。

而談到長安西路都更案爭議時，張金鶚批評，該案所傳遞的訊息充滿各種不良示範，如不同意戶撐到最後一個似乎就可以要得更多、政府不行使公權力而放任建商偷拆等等。他認為，政府就是要訂定一套透明、公開的程序說服社會大眾，最後若多次協調不成再考慮動用強拆，絕不能由市長自由心證就決定強拆。

至於行政院通過的《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，張金鶚指出，老舊房屋不一定是危險房屋，雖然政府說有一套評定標準，但卻相當寬鬆，擔心大家為了取得獎勵，想辦法讓房屋變成危險；他認為，民眾的房屋造成自身及其他人危險，政府還要給予獎勵是相當荒唐的事。