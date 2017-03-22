「拔昌」列車誤點 晚2星期開到汐止

2017-03-22 14:00

〔記者林欣漢／新北報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，本月11日在新北市瑞芳火車站舉辦「拔昌列車」啟動活動，募集罷免黃國昌的連署書，並宣布25日將前往汐止，但聯盟今天發出聲明表示，考量場地問題及部署事宜，「拔昌列車」活動將延至4月8日。

罷免案發起人孫繼正去年到黃國昌汐止服務處陳情同婚議題，與服務處人員發生爭執，他因此組成北北基安定力量聯盟，發起罷免立委黃國昌行動，11日聯盟在瑞芳火車站前廣場啟動「拔昌列車」，對外宣布已收到逾1萬5000份連署書。

依選罷法新制，黃國昌當選的新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、貢寮區、平溪區、雙溪區、瑞芳區）只要有2511人提案、2萬6119人連署，且得到6萬2798張同意票，就可以通過罷免。

孫繼正說，「拔昌列車」原訂3月25日停靠汐止，但後來發現汐止還有許多地方未被觸及，且場地還在進行整修，考量整體的布署規劃，決定將活動延至4月8日。

孫繼正說，「拔昌列車」求穩不求快，最重要的不是速度，而是能安定的抵達目的地，不單是為了罷免達標，更要喚醒鄉親關注公共事務及下一代教育，並透過公民權的行使，使「民意代表」能真正的回歸「代表民意」的角色，而不是只顧著為自己未來的政治生涯鋪路。