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加強文史合作 國防部與史丹佛簽備忘錄

2017-03-22  13:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今上午和美國史丹佛大學胡佛研究所簽署一份合作備忘錄，未來國防部圖書館和史丹佛大學胡佛所，將創建官方與學界國際軍事史料交流平台，促進軍事史研究水準，讓歷史更真實呈現、不被遺忘。

國防部昨由常務次長柏鴻輝代表，史丹佛大學胡佛所則由該所副所長魏肯（Dr. Eric Wakin）出席，柏鴻輝表示，哈佛大學曾陳展前總統蔣介石日記、八二三炮戰的彈頭，雙方過去已有接觸，在備忘錄簽署後，未來合作空間更多，除學術、歷史文件交流，史料陳展，解密歷史真相，我國亦可提供資料給史丹佛，增加歷史正確性。

魏肯表示，這並非史丹佛胡佛研究所首次和他國政府單位合作，過去已有和波蘭政府合作經驗，但此次相當重要，可促進台美歷史進一步交流。他身為一個歷史學者，也希望雙方可利用既有史料，促進互訪、交流，胡佛所的相關史料日後也可到國防部陳展交流。

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  • 國防部圖書館與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館簽署史料合作備忘錄，22日由國防部次長柏鴻輝（右）與胡佛研究所副所長魏肯（左）代表雙方簽約。（記者方賓照攝）

    國防部圖書館與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館簽署史料合作備忘錄，22日由國防部次長柏鴻輝（右）與胡佛研究所副所長魏肯（左）代表雙方簽約。（記者方賓照攝）

  • 國防部部史館，彭孟緝軍服（左）（資料照，記者方賓照攝）

    國防部部史館，彭孟緝軍服（左）（資料照，記者方賓照攝）

  • 國防部部史館內歷任部長照片牆。（資料照，記者方賓照攝）

    國防部部史館內歷任部長照片牆。（資料照，記者方賓照攝）

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