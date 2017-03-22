加強文史合作 國防部與史丹佛簽備忘錄

2017-03-22 13:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今上午和美國史丹佛大學胡佛研究所簽署一份合作備忘錄，未來國防部圖書館和史丹佛大學胡佛所，將創建官方與學界國際軍事史料交流平台，促進軍事史研究水準，讓歷史更真實呈現、不被遺忘。

國防部昨由常務次長柏鴻輝代表，史丹佛大學胡佛所則由該所副所長魏肯（Dr. Eric Wakin）出席，柏鴻輝表示，哈佛大學曾陳展前總統蔣介石日記、八二三炮戰的彈頭，雙方過去已有接觸，在備忘錄簽署後，未來合作空間更多，除學術、歷史文件交流，史料陳展，解密歷史真相，我國亦可提供資料給史丹佛，增加歷史正確性。

魏肯表示，這並非史丹佛胡佛研究所首次和他國政府單位合作，過去已有和波蘭政府合作經驗，但此次相當重要，可促進台美歷史進一步交流。他身為一個歷史學者，也希望雙方可利用既有史料，促進互訪、交流，胡佛所的相關史料日後也可到國防部陳展交流。