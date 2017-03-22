刪除「酸民文」之後 邱議瑩：希望可理性討論

2017-03-22 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前遭警方盤查，引發社會各界討論，李永得的妻子、同時也是民進黨立委的邱議瑩昨晚在臉書嘲諷酸民「真的好辛苦」，卻又引發網友不滿，後來將文章刪除。不過邱議瑩今日對此表示，希望大家可以理性討論。

邱議瑩昨晚10點左右在臉書貼文力挺丈夫，並寫下：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」並在心情處標註「覺得被逗樂了」，反倒激怒網友，紛紛湧入邱議瑩臉書留言，雖然後來將文章刪除，但網友還是將已經備份的截圖貼到邱議瑩的貼文上。

根據《聯合報》報導，邱議瑩今日受訪時指出，警方執法過程以及人權保障，大家會有正反意見，這些都可以理性討論。不過邱議瑩強調，有些網友不斷重複轉貼、躲在暗處謾罵，並不是理性討論，這樣也很辛苦，所以希望可以理性討論。