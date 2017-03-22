政院爭取四月底送軍方年改版本

2017-03-22 13:03

〔記者李欣芳／台北報導〕有關年金改革，考試院在20日的全院審查會，考試委員對於公務員平均投保薪資採計期間，達成在職最後（也是最高）的10年共識，與年金改革國是會議，希望軍公教勞平均投保薪資採計期間同步拉長至最高的15年，有所落差，年金改革委員會副召集人林萬億今天表示，教育人員與勞工的平均投保薪資採計仍維持15年，至於公務員的部分，考試院草案是10年，立委有意見，最後都要由立院審議通過。

林萬億表示，行政院與考試院將在3月底同時送出教師、勞工與公務員年改版本的修法，至於軍人年改草案，盼爭取在4月底前送立院審議。

林萬億說，最近行政院與考試院都在忙著處理公、教、勞年改草案的修法，軍方的年改版本還未送到行政院來，本來軍方版本也是3月底可以送立院，但光是考試院審查公務員年改版本就花了很多時間，究竟何時能送到立法院，要看軍方規劃的版本進度。

他強調，盼儘快將軍人年改版本送到立院，希望是4、5月送立院，並爭取在四月底前送立院。

有關平均投保薪資採計年限，林萬億說，教育人員與勞工的平均投保薪資採計仍維持15年，因為既然在國是會議與先前年改會20次會議都有共識，是15年，所有的一切，依據憲政體制，最後是立法院決定。

被詢及考試院決定公務員平均投保薪資採計期間，為在職最後的10年共識，是否會被立院修正？林萬億說，他了解這部分立委也有意見，這是立院的權責。