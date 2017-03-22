同性婚姻憲法法庭週五大辯論 線上同步直播
2017-03-22 13:11
〔記者楊國文／台北報導〕針對同性婚姻釋憲案，憲法法庭已訂本週五（24日）上午9時展開言詞辯論，並於司法院網站同步直播，司法院指出，大法官已邀請台大法律系教授張文貞等6位學者擔任鑑定人，提供意見做為釋憲參考。
此釋憲案源於台灣同志運動先驅祁家威，因與男伴登記結婚被駁回，認為民法第四編新屬第二章婚姻規定「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞而提出，此外，台北市政府身為戶政主管機關也提出釋憲案。
司法院指出，此憲法法庭的言詞辯論爭點，包括：1.民法第4編親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚？2.答案如為否定，是否違反憲法第22條所保障婚姻自由之規定？3.又是否違反憲法第7條保障平等權之意旨？4.如立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶），是否符合憲法第7條保障平等權以及第22條保障婚姻自由之意旨？
鑑定人方面，大法官邀請張文貞教授、陳惠馨教授、李惠宗教授、鄧學仁教授、陳愛娥副教授、劉宏恩副教授等6位學者擔任。
至於言詞辯論出庭人員方面，預定有本案聲請人台北市政府代理人廖元豪副教授、聲請人祁家威先生及其代理人許秀雯律師、莊喬汝律師、潘天慶律師。
關係機關部分則有，法務部代表人部長邱太三，內政部代理人戶政司司長張琬宜，台北市萬華區戶政事務所代理人秘書王雪梅。
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