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鼓勵企業改用天然氣鍋爐 中市府擴大補助

2017-03-22  12:34

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善空氣品質，台中市政府自104年起補助企業汰換燃煤燃油鍋爐，改用天然氣鍋爐，今年起擴大補助金額，從30萬元提高至50萬元，目標是2年內完成80家以上企業改用天然氣。

市府自104年9月起補助企業改用天然氣鍋爐，累計至105年已有17家企業完成鍋爐改裝，今年起，市府運用空污基金，擴大補助規模，今天召開記者會說明補助內容。

市長林佳龍表示，市府選定116家企業列為優先推廣對象，將補助金額上限從30萬元提高至50萬元，佔企業設備建置成本比例從1成增加至3成；另外，天然氣管線布設也是政策成敗的關鍵，市府已請欣中、欣彰、欣林天然氣協助，創造市民、企業、天然氣公司三贏。

林佳龍也說，市府目標是2年內完成80家以上企業改用天然氣，若116家企業全數完成改用，預估PM2.5年減約14公噸，硫氧化物年減約250公噸。

經發局長呂曜志指出，使用鍋爐的企業包括鋼鐵、紙製品、少數機械工業、食品工業等，市府補助對象以中小企業為主，凡是在台中市合法登記的公司、行號，且正常營業者，即可申請補助。而市府在開發新的工業區時，也會舖設天然氣管線，提升業者配合意願。

另外，豐興鋼鐵將從今年4月起展開改用天然氣鍋爐工程，市府今天邀請該公司副總經理林大鈞分享經驗，林大鈞表示，豐興鋼鐵基於企業友善環境與永續經營，思考如何更新設備，並參考日本、歐洲、印度等工廠成功經驗，從去年4月開始，投資近30億元改造工廠、更新設備，將鍋爐燃料從傳統的燃油改造成以電力為主、天然氣為輔，這部分經費合計2.26億元，完成後，預計可減少粒狀污染物排放量19.1％、硫氧化物排放量41.24％。

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  • 市府擴大補助企業改用天然氣鍋爐。（經發局提供）

    市府擴大補助企業改用天然氣鍋爐。（經發局提供）

  • 市長林佳龍（右4）宣布市府擴大補助企業改用天然氣鍋爐。（記者張菁雅攝）

    市長林佳龍（右4）宣布市府擴大補助企業改用天然氣鍋爐。（記者張菁雅攝）

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