諷刺「酸民好辛苦」遭轟 邱議瑩急刪文

民進黨立委邱議瑩也力挺丈夫，在臉書上反諷酸民好辛苦，遭到網友砲轟後急刪文。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-03-22 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前被多名制服員警盤查，批評台北變成警察國家，有網友認為李永得大驚小怪，李永得妻子、民進黨立委邱議瑩也力挺丈夫，在臉書上反諷酸民好辛苦，遭到網友砲轟後急刪文。

李永得遭盤查一事延燒多日，引發正反兩派看法，有部分網友認為李永得大驚小怪，邱議瑩昨晚10點在臉書PO文力挺丈夫：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」心情還附註：「覺得被逗樂了」，藉此反諷網友，反倒激怒網友，瞬間湧入近2000筆留言痛罵，文章被轉錄到PTT，鄉民也紛紛嘲諷：「風頭上還不閉嘴 乖乖當個好立委很難嗎」、「可以挑戰狂新聞了」、「基本上正反意見都有，而你卻只針對一方說法」。

目前邱議瑩已將貼文刪除，但已遭到備份，網友湧入她3月9日一則關於經典賽的臉書貼文附上該貼文截圖，並要求道歉：「了不起，刪文」、「替死鬼『小編』什麼時候會出現」、「SOP，刪文，小編誤植，替助理道歉」，截至今天中午為止已經超過5000筆留言。