諷刺「酸民好辛苦」遭轟 邱議瑩急刪文
2017-03-22 12:37
民進黨立委邱議瑩也力挺丈夫，在臉書上反諷酸民好辛苦，遭到網友砲轟後急刪文。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前被多名制服員警盤查，批評台北變成警察國家，有網友認為李永得大驚小怪，李永得妻子、民進黨立委邱議瑩也力挺丈夫，在臉書上反諷酸民好辛苦，遭到網友砲轟後急刪文。
李永得遭盤查一事延燒多日，引發正反兩派看法，有部分網友認為李永得大驚小怪，邱議瑩昨晚10點在臉書PO文力挺丈夫：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」心情還附註：「覺得被逗樂了」，藉此反諷網友，反倒激怒網友，瞬間湧入近2000筆留言痛罵，文章被轉錄到PTT，鄉民也紛紛嘲諷：「風頭上還不閉嘴 乖乖當個好立委很難嗎」、「可以挑戰狂新聞了」、「基本上正反意見都有，而你卻只針對一方說法」。
目前邱議瑩已將貼文刪除，但已遭到備份，網友湧入她3月9日一則關於經典賽的臉書貼文附上該貼文截圖，並要求道歉：「了不起，刪文」、「替死鬼『小編』什麼時候會出現」、「SOP，刪文，小編誤植，替助理道歉」，截至今天中午為止已經超過5000筆留言。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 日媒專訪 謝長廷：美國未承認台灣是中國一部分
- 林武忠涉銷單丟高市議員職 童燕珍今宣誓就職
- 監督條例審查 社民黨籲民進黨勿自毀承諾
- 刪除「酸民文」之後 邱議瑩：希望可理性討論
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 智邦去年EPS3.51元 明泰1.4元
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 哈德森甩小布緋聞 街頭喇新歡
- （影音）宋智孝被親弟狠踹屁股 李光珠秒變出氣筒
- 尖峰時段國道費率 鄭運鵬：應大幅提高
- 新台幣全世界最強！老謝爆：小英對企業主說...
- 競爭者眾 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 北港朝天宮︰遶境炸轎3次就好
- 自由廣場》許我們一條幸福安全環島腳踏車道
- 80歲還不是最老！現役81歲AV女優去年才出道
- 不滿機車擋道 男子剪車毆打大學生判拘役40天
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Counterterrorism Center opens in Taoyuan’s Sinwu
- 外傳蔡力行跳槽聯發科 聯發科：不予評論
- NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走
- 林威廷不怕K 今年力求打點
- 浪漫「花」現嘉義 一路賞到6月
- （影音）五月天讓歌迷不捨回現實世界 請命台北開「分公司」
- 以功代金環保助弱勢 南市清明掃墓32處設攤服務
- 經典賽》日本怎麼了？ 守備又出包被攻超前分（影音）
- 當年萬點吃魚翅 現在怕裁員
- 罵自己的妹妹是「剪刀邊鐵掃把的查某」
- 新光大公主揚言不撤告 華南林家接班恐生變
- 遇到歹徒可別驚慌腿軟 記住：冷靜、逃跑、不跌倒
- 《中英對照讀新聞》First fluorescent frog found in Argentina 在阿根廷首度發現螢光蛙
- 楊泮池簡報寫Taiwan,China 網友：誰說一中切結沒用？
- 中職》桃猿捷報第3趴 天王吳宗憲當開球嘉賓
- 醫病》足底筋膜炎老是治不好 當心是這原因
- NBA》湖人為歐尼爾立銅像 Kobe將出席揭幕典禮
- 玉晶光2月虧損 Q1難獲利
- 通緝犯撞傷母子怕曝光 竟強拉上車亂繞路
- 埃及街頭運動太震撼 台人也該看
- 梅伊登《時尚》讚川普很紳士
- 白天到黑夜 朴槿惠應訊14小時
- 行政教師免超額爭議 校長和家長團體力挺賴清德
- 經典賽》美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：諷刺「酸民好辛苦」遭轟 邱議瑩急刪文
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分