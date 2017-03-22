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高市6議員公開問政資訊 邀市民監督

6位高市新世代議員邀市民共同監督議會。（記者王榮祥攝）

2017-03-22  12:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會6位新世代議員李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳、簡煥宗、羅鼎城，選在議會定期會開議前夕發表聯合聲明，強調議會質詢應全面公開資訊，向市民負責，他們已將前2個會期的問政資料上網，邀請市民共同檢視、監督。

6位議員指出，他們支持全面問政透明，希望從議員自身做起，所以延續先前會期宣告，當會期結束時，會自主公布個人年度問政報告書，6人也期待更多議員加入，一起推動議會透明化，將整個會期問政資料上網供民眾查詢、向市民負責，更讓市民放心。

市議員簡煥宗直言，現在資訊發達，歡迎全體市民一起監督議會、議員，不需要透過其他團體；尤其某些團體評鑑同一名議員又說優質、又說待觀察，評鑑標準讓人疑惑，直接看看議員問政表現最實際。

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