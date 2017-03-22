林武忠涉銷單丟高市議員職 童燕珍今宣誓就職

2017-03-22 11:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨籍高市議員童燕珍今上午宣誓就職，她表示很高興能回到議會繼續為市民服務，未來會秉持過往根基、在教育層面投注心力，替孩子、家長爭取更優質的教育環境。

因為前高市議員林武忠涉及銷單案，今年二月遭最高法院判處有期徒刑後喪失議員資格，高市第七選區落選第一順位、國民黨籍的童燕珍遞補，今宣誓就職，市議會藍綠席次也互有消長，藍營加上童燕珍有26席、泛綠有37席（含台聯1席）、無黨團結聯盟則有3席。

童燕珍曾任3屆議員，分別為原高市第六、第七屆議員，與縣市合併後為第一屆，她長期關注教育、婦幼議題，問政風格理性且溫柔，人緣相當好。