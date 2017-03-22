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監督條例審查 社民黨籲民進黨勿自毀承諾

2017-03-22  11:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」，民進黨將以黨版監督條例為主推動。為此，社民黨今上午邀請魏揚等318學運參與者赴立院外開記者會，要為民進黨版監督條例「解毒」，提出監督須實質審查、強制公投、拒絕一國兩區定位、及訂定服貿回溯條款等4項訴求，呼籲民進黨不要自毀承諾、失信於民。

社民黨召集人范雲表示，民進黨在318運動後取得政權，也得到國會多數，卻一直未將當時訴求的監督條例拿出來審議；民進黨版的監督條例也讓人非常失望，沒有將318時民眾、學生、NGO的訴求納入。

范雲指出，民進黨版監督條例有4種「毒」，社民黨要一一解開，其中包括「解橡皮圖章的毒」，中國與台灣間的協議應一律交送立院實質審議；「解權貴賣台的毒」，政治協商須強制公投；「解一中兩區的毒」，監督條例名稱應以台灣與中國為主體，勿沿用一國兩區架構；「解金魚腦的毒」，對服貿爭議，監督條例內應訂回溯條款，政府也應重新辦理衝擊影響評估，以結果修正或撤回協議。

魏揚則說，民進黨版監督條例名稱，仍維持一國兩區的架構，看不出台灣社會3年來歷經這麼多運動有什麼改變，盼民眾監督民進黨及立院審查過程，也盼當權者將民間的訴求納入，否則只是讓3年前的運動變成一場空。

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  • 社會民主黨召集人范雲。（資料照，記者簡榮豐攝）

    社會民主黨召集人范雲。（資料照，記者簡榮豐攝）

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