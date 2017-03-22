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政院打造浪漫台三線 估增282億觀光收入

2017-03-22  11:35

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為落實蔡英文總統「浪漫台三線」政見，今天召開「行政院台三線客庄浪漫大道治理平台」首次會議，整合跨部會及縣市逾百項計劃，宣告全力打造國家級台三線客庄浪漫大道，啟動客家文藝復興，預估可帶動超過900位青年返鄉、超過2600個就業機會及增加地方約282億元觀光收入。

台三線客庄浪漫大道第一階段4年（105-108）計100多項計畫，預算規模約56億元，另外，配合前瞻基礎建設計畫，行政院自106年至109年已另匡列20億元中央特別預算挹注，後續將逐年進行滾動式檢討調整。

客委會表示，第一階段主要為進行以客庄三慢（慢食、慢遊、慢活）為特色的軟硬體基礎建設，包含台三線客庄文史資料調查整理及叢書出版，音樂、文學及藝術村打造，自然與人文景觀、空間環境優化改造，及便捷的複合式交通路網串連，配套推動文創、新農業、青創、產業聚落及文化生態旅遊等產業計畫。

行政院表示，「台三線客庄浪漫大道治理平台」轄下分設人文形塑、環境整備及產業發展3個行動小組，由客委會、農委會與經濟部分別擔任主責推動機關，並由客委會擔任幕僚單位，負責統籌中央及地方資源，以區域聯合治理概念與文化生態旅遊核心策略，運用創新的鄉村發展模式，連結文化鏈及產業鏈，建構客庄示範鄉村社區，後續更將推廣至高屏六堆、花東縱谷等其它客庄區域。

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  • 圖為客家踩街活動。情境圖（資料照）

    圖為客家踩街活動。情境圖（資料照）

  • 行政院政務委員林萬億召開記者會說明浪漫台三線計劃。（記者李欣芳攝）

    行政院政務委員林萬億召開記者會說明浪漫台三線計劃。（記者李欣芳攝）

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