民團：兩岸協議監督條例 勿「張慶忠式」審查

2017-03-22 11:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」，民團經濟民主連合今上午赴立院外召開記者會，指出民進黨團版監督條例有六大缺失，經民連發言人簡年佑表示，監督條例應落實衝擊因應、公民參與，不要「張慶忠式」審查、不要主權談判、一國兩區，並溯及既往，解決服貿、貨貿爭議。

簡年佑表示，為避免錯誤「一國兩區」定位，法案名稱應改為「對中協議監督條例」或「台海雙邊協議監督條例」；為建立完整國會監督，也應該刪除備查規定，協議一律送立院審議，經同意使得簽署；並增加強制公投條款，政治談判計畫需經公投才能協商；最後，為處理談判中的貨貿及審議中的服貿，應該訂定溯及既往條款，要有退回機制。

簡年佑也指出，昨天對此發起連署，來自學者、NGO及太陽花學運參與者已經超過百人參與，希望朝野政黨正視民間聲音，儘速在本會期完成監督條例立法。