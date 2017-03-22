學運週年晚會遭擺人形立牌 柯建銘批 「貽笑大方！」
2017-03-22 11:14
［記者陳鈺馥／台北報導］立法院民進黨團總召柯建銘今日在內政委員會發言時數度重申，上週六太陽花學運3週年活動，製作人形立牌羞辱他，「這個是貽笑大方！」
柯建銘指出，時力立委黃國昌擺了一個人形立牌羞辱他，大家都是立委，審「兩岸協議監督條例」草案，絕對不是黃說要聯席才聯席，是否聯席審查當然可以討論，國民黨卻認為不可以聯席，以前服貿是8個委員會聯席，但審該案絕對不是建立在「見縫插針」和「消費民進黨」。
柯建銘表示，國民黨召委曾銘宗排審是「見縫插針，製造大綠小綠之爭」，「曾銘宗之心是路人皆知。」曾銘宗則當場反駁，他沒有製造大小綠之爭。
柯建銘強調，318太陽花學運時，該給的幫忙都提供了協助，「以後凡是羞辱本黨，我一定給予回擊」。
柯建銘再度重申，上週擺了一個人形立牌羞辱他，可以政黨鬥爭，但不要個人鬥爭，大家以後都會離開職場，希望想起過往時刻能夠有好的回憶。
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