外交聯席審查兩岸條例？李大維：兩岸關係不是外交關係

2017-03-22 11:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院內政委員會今審查兩岸協議監督條例草案，時代力量要求外交及國防委員會聯席審查。然而外交部長李大維回答國民黨立委呂玉玲詢問時，對此提議表示「沒有必要吧」，並直言「兩岸關係不是外交關係」。

立法院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」 草案，時力黨團昨表示此案事涉重大，應涵蓋外交、甚至經濟委員會參與。時力立委林昶佐今並在程序發言時要求聯席審查，因中國一直要把台灣當成一國，而外交及國防委員會每天都在討論中國威脅與影響，應該聯席審查兩岸關係條例，更批評內政委員會「昧於現實」。

國民黨對此持反對立場，呂玉玲並在外交委員會質詢時詢問李大維看法，李大維先是表達，按照慣例，部長不會參加別的委員會。後在呂玉玲與國民黨立委江啟臣追問下說，這應該是內政委員會的業務，「沒有必要吧」，也直言「兩岸關係不是外交關係」。