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小公務員揭弊遭懲處 北市府發言人：已依規定處理

2017-03-22  11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕郝市府時期發包營運的北市極限運動訓練中心，遭爆發包和營運的過程瑕疵百出，挺身舉發的小公務員卻遭記兩支申誡，去年考績從甲等變成乙等。

台北市政府發言人劉奕霆今出面說，不管是懲處，或是內部追討的部分，市府都已跟相關局處進行詳細會議，會依相關規定、流程進行懲處，強調會追討5年租金的不當得利106萬，但「細節由體育局出面說明。」

劉奕霆指出，此事發生在民國一百年，當時就有員工針對這件事情向市府報告，但直到柯市長上任才處理，因為每一位員工所涉及的業務範圍不同，不管是懲處，或是內部追討的部分，市府都已經有跟相關局處做了詳細的會議，也有通報到市長室，開會後也有做出懲處，不管是不是有涉及所謂業務的部分，只要是跟業務層級有關的，都會依相關規定、流程處理。

此外，劉奕霆表示，並不擔心發生寒蟬效應，導致市府員工以後不敢舉發；劉說，柯市長上任以來處理的案件非常多，包含極限運動中心和其他案子，都是公開透明、依法行政，「不管是哪一位員工舉報，我們都會依法進行處理。」

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  • 台北市政府發言人劉奕霆今出面僅說，不管是懲處，或是內部追討的部分，市府都已跟相關局處進行詳細會議，會依相關規定、流程進行懲處，強調會追討5年租金的不當得利106萬，但「細節由體育局出面說明。」（記者沈佩瑤攝）

    台北市政府發言人劉奕霆今出面僅說，不管是懲處，或是內部追討的部分，市府都已跟相關局處進行詳細會議，會依相關規定、流程進行懲處，強調會追討5年租金的不當得利106萬，但「細節由體育局出面說明。」（記者沈佩瑤攝）

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