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綠營支持聯席審監督條例 柯建銘批曾銘宗引大小綠之爭

2017-03-22  10:46

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員今審「兩岸協議監督條例」，時代力量要求聯席審查，民進黨團總召柯建銘在程序發言強調，時代力量要聯席審查可討論，國民黨召委曾銘宗在見縫插針，刻意引起大綠、小綠之爭，「曾銘宗之心路人皆知」，民進黨團立場是擴大參與，提案與相關委員會開聯席審查。

柯建銘說，要審查應先把歷史沿革講清楚，重大法案修正要理性問政，要一起聯席也沒有不可以。

柯建銘花了將近十幾分鐘爬梳往事，他提及，老兵返鄉、金門會談、辜汪會談、1993年國會全面改選，自己進入立院24年來，國會永遠在討論要訂監督條例，因為兩岸有一天會談判。

柯建銘說，前立委沈富雄當年有提案，朝野黨團已來連署，大家都同意，結果卻被國民黨破局；民進黨也提過台灣與中國締約條例，1994年開始審查， 結果審查到一半發生千島湖事件，所以立法院要求暫停，不然有失國格。

他回憶，到了1997年，國民黨有提出但沒審，總統蔡英文以前當陸委會主委時，也修改「兩岸人民關係條例」想處理，但到了2008年馬英九輕中賣台政策非常危險，民進黨又提出監督條例，被國民黨封殺104次。

柯指出，2013年服貿要簽訂，結果陸委會官員答不出來內容，後來被稱為黑箱服貿，馬英九大量往中國傾斜，後來也發生太陽花學運。

柯強調，24年來軌跡就是要有監督機制，但面對兩岸新情勢，川習會即將登場，尤其國台辦主任張志軍之前還在嗆我們，「我們要去熱臉貼冷屁股嗎！」

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  • 民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照，記者方賓照攝）

    民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照，記者方賓照攝）

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