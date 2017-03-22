李永得遭攔被酸... 邱議瑩PO文反諷酸民
2017-03-22 11:38
邱議瑩在臉書上反諷酸民。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前穿運動服、夾腳拖到台北轉運站購物，被多名制服員警盤查，引起各界關注，在網路上也有不少人討論，不少網友力挺李永得，但也有網友認為李永得大驚小怪，李永得妻子、民進黨立委邱議瑩對此則在臉書上反諷酸民。
邱議瑩先前受訪指出，這起風波和李永得討論很久，也問老公「你服裝儀容到底有哪裡不對勁嗎？」並痛陳警方說法「超瞎的！」邱議瑩指出，穿夾腳拖去超商買兩瓶舒跑，就要查身分證，「我想這個在台灣社會，不管是誰，應該是沒有人可以接受吧？」幸好有人「路見不平、拔刀相助」。
雖然網路上不少人力挺李永得，認為警方依法無據，但仍有部分網友認為李永得大驚小怪，在網路上酸李永得，邱議瑩對此在臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」心情還附註：「覺得被逗樂了」，反諷酸民。
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