林佳龍遭點名「撐腰」台數科 卓冠廷：涉誹謗罪

2017-03-22 10:38

〔記者張菁雅／台中報導〕署名「公民反媒體壟斷聯盟」今天在報紙刊登半版廣告，指台中市長林佳龍為特定有線電視業者「撐腰」。台中市政府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍對此說法予以嚴正否認，強調絕無此事；且林佳龍已多次澄清此不實指控，並表示不願涉入私人商業交易或糾紛，對於特定人士一再散布不實謠言影射攻訐，不排除採取法律行動。

卓冠廷強調，相關訊息為子虛烏有、不實傳言；媒體是第四權，對於國家的傳播產業發展政策及市場機制，市府一向尊重，也相信主管機關將會依法行政、不受特定利益干擾。他也表示，散布傳播不實謠言，恐有涉刑法誹謗罪之虞。