承保學生保險意願低 教育部：將與壽險公會協商
2017-03-22 10:28
〔記者林曉雲／台北報導〕國內壽險公司傳出承保學生保險的意願低，為避免再次發生去年8次流標情況，教育部次長林騰蛟今天表示，今年教育部將會提早作業，拜會壽險公會跟5大保險公司，希望保單條款盡快修訂出來，提早在4月公開招標。
去年攸關330萬名高中職以下學生的學生保險流標了8次，沒有一家保險公司願意承保，最後經過協商才由三商美邦人壽承作。
教育部國教署組長楊國隆表示，保險公司去年的保費收入和理賠金額都是17億元，保險業者沒賺錢，但也不至於賠錢。統計發現有45％的理賠是小額的傷害理賠，因此，教育部考慮補貼業者相關的行政作業費用，等同於提高保費，希望能夠提高業者承作學生保險的意願。
對於有壽險公司認為學保長年累積的弊病很多，政府又沒有防範措施，例如有70、80歲老年人已臥病在床，卻假借小學附設補校的學籍來投保，並於保險期間內身故、家屬領了100萬元保險金，而這樣的弊端還被村里長廣為宣傳、甚至在社區廣播、安排快掛的老年人入學籍。楊國隆表示，這是非常少數的個案，65歲以上學生投保學生保險也是要體檢。
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