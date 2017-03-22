國民黨反對外交聯席審監督條例 林昶佐嗆：昧於現實

2017-03-22 10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」 草案，時代力量在程序發言時要求聯席審查，國民黨持反對立場，立委林昶佐砲轟，中國一直要把台灣當成一國，外交及國防委員會每天都在討論中國，內政委員會卻「昧於現實」。

時代力量立委林昶佐批，大家捫心自問，內政委員會一週開會討論到中國議題有幾次？外交及國防委員會每天都在討論中國威脅，內政委員會現在是昧於現實，中國要把台灣當成他們一國，應要把外交及國防委員會納入聯席審查。

林昶佐表示，馬英九一國兩區錯誤定位，國民黨應該要面對此問題，這也是民間要求，國民黨要排審就必須回應，不然以後外交及國防委員會審查法案及報告，看有沒有辦法都不要提中國。

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