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外傳駐泰？李大維打趣答長官與老婆決定

2017-03-22  09:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳外交部長李大維可能在520後派駐泰國，李大維今受訪打趣回應說，他的人事決定權在於3個人，於公是總統與行政院長，「於私是我內人」。該訊息日前已遭總統府否認，指其為「不正確的訊息」。

外交部近日調動政次侯清山為駐義大利代表；原主秘章文樑為升任政次。媒體點名常次李澄然也將外派韓國，部長李大維則可能預計於5月20日後，派駐泰國曼谷。

總統府發言人黃重諺日前指稱，相關報導是「不正確的訊息」。李大維今赴立法院外交委員會報告並備詢，會前受訪時打趣回應此案說，他的人事決定權在於3個人，「於公是總統與行政院長，於私是我內人」。關於常次人事，李大維則說還在人事作業中，不能評論。

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  • 外交部長李大維今於立院受訪。（記者呂伊萱攝）

    外交部長李大維今於立院受訪。（記者呂伊萱攝）

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