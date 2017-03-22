WHA不樂觀 李大維：絕不悲觀、積極爭取

2017-03-22 09:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於今年5月登場，外界關切我國今年是否能受邀出席。外交部長李大維今對此發表16字：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」，強調台灣外交官沒有悲觀的權利，更重要的是積極努力，惟目前仍無邀請函的消息。

立法院外委會今邀請李大維與會，就我國參與國際組織議題進行報告並備質詢。報告指出，中國打壓我國際參與空間的作法較以往更廣、手法更多元，支持我方力道也減少，報告中更直言今年參與世界衛生大會（WHA）進度「不容樂觀」。

李大維會前受訪時對WHA一事發表16字：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」。世界衛生組織（WHO）秘書處過去多於3月間先後寄發邀請函給會員及觀察員，我以觀察員身分出席WHA大會已8年，去年遲至最後一刻5月才收到邀請函，李大維今坦言目前仍沒有邀請函的消息，然而在台灣擔任外交官，沒有悲觀的權利，更重要的是積極努力。

至於原國安會副秘書長曾厚仁將派駐歐盟代表，李大維表示歐盟代表處負責範圍非常廣，包括歐盟、比利時與盧森堡，是非常重要的職位，曾厚仁出任「非常合適」。但該人事是否針對WHA推案？李大維表示，WHA一案不在歐盟範圍內，而是在每個國家。