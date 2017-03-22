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邱毅打官司嘆「對政局熱情冷卻」 網友譏：撕髮迫害

2017-03-22  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅與高雄市長陳菊的官司訴訟未了，邱毅因國民黨立委黃昭順在法庭上與他切割，讓他大嘆「這就是人情冷暖的悽涼，也是我近幾年對政局熱情冷卻的原因。

邱毅在臉書上PO文表示：「吳益政（高雄市議員）在法庭替我作了證，而我一直幫了很多忙的黃昭順卻選擇切割，我當庭不忍心拆穿，深怕對國民黨又形成重傷害，但內心卻是難以名狀的悲憤。七年前決定登廣告懸賞一千萬找尋陳菊行蹤線索時，在場的人除了我，就是黃昭順和他老公王崇儀，一千萬賞金的本票也是她開出來的，但在法庭上她卻以『忘了』、『應該沒有』、『怎麼可能』，做完全的切割與撇清，這就是人情冷暖的悽涼，也是我近幾年對政局熱情冷卻的原因。」

此外，邱毅指出：「這個官司將在下個月宣判，我雖在法理方面占據上風，但卻不敢樂觀期待。」並且抱怨，這起官司讓他「感覺到心力交瘁、百感交集，也真正體會到台灣司法的黑暗」，「誰説司法像皇后的貞操，不容置疑呢？

對於邱毅的PO文，網友們在PTT八卦板上嘲諷的表示：「KMT日常，邱毅你第一天加入嗎」、「撕髮迫害」、「香蕉毅可以活的這麼羞恥還自我感覺良好也不簡單」、「事實就是你拿著雨量圖指控別人泡湯啊」、「拿雨量圖當證據，誰都會想切割吧」。

邱毅臉書全文：

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  • 邱毅與陳菊的官司訴訟仍在進行中，黃昭順在法庭上與邱毅切割，讓邱毅大嘆「人情冷暖的悽涼」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    邱毅與陳菊的官司訴訟仍在進行中，黃昭順在法庭上與邱毅切割，讓邱毅大嘆「人情冷暖的悽涼」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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